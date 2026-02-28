MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: O Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος

|
THESTIVAL TEAM

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «προληπτική επίθεση» εναντίον του Ιράν, με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ δύο στήλες πυκνού καπνού υψώθηκαν από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.

“Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους”, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Ακύλας για Eurovision 2026: Ανυπομονώ για την εμφάνισή μου στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της ασφάλισης υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

ΑΠΘ: Άγνωστοι βεβήλωσαν το μνημείο που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών σε περίπτωση πολέμου

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κώστας Δόξας: Αν ποτέ κάποιος άντρας στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον φάει ξύλο, να το δηλώνει

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μπραντ Πιτ: Ο γιος του, Μάντοξ, άλλαξε κι εκείνος το επώνυμό του και πήρε της μητέρας του