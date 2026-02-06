MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν- ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι είναι “έτοιμη” να υπερασπιστεί τον εαυτό της

|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησαν στο Ομάν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που διεξάγονται μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις το Ιράν εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ.

Λίγο νωρίτερα ο Αραγτσί είχε τονίσει ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι «οποιασδήποτε υπερβολικής απαίτησης ή απόπειρας τυχοδιωκτισμού».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», επεσήμανε ο Αραγτσί στη διάρκεια της συνάντησής του με τον ομόλογό του του Ομάν Μπαντρ αλ Μπουσάιντι πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια της χώρας έναντι οποιασδήποτε υπερβολικής απαίτησης και απόπειρας τυχοδιωκτισμού» των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Αραγτσί και ο αλ Μπουσάιντι «συζήτησαν τα πιο σημαντικά διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία των δύο ανδρών πίσω από ένα τραπέζι στο οποίο ήταν τοποθετημένες οι σημαίες των χωρών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 λεπτά πριν

Συγκλονιστική μαρτυρία συνεπιβάτη της Λόρας: Έκανε νοήματα με έναν νεαρό, της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Για δολιοφθορές σε πέντε πολεμικά πλοία της Γερμανίας κατηγορείται ο 55χρονος Έλληνας μουσουλμάνος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κικίλιας στη Βουλή για το ναυάγιο στη Χίο: Η πρόσκρουση οφείλεται σε αιφνίδια αλλαγή πορείας και ελιγμό του διακινητή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Ανδρέας Γεωργίου: Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Άρης: Επίσημα στα “κιτρινόμαυρα” ο Γκαρέ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Η αποδοχή για τον θάνατο της μητέρα μου ήρθε με άσχημο τρόπο, έβγαλα ψυχοσωματικά