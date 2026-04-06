Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει ειρηνευτική πρόταση, αλλά δεν είναι ανοιχτή σε “προσωρινή κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχο

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ σε αντάλλαγμα για μια “προσωρινή κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση εκεχειρία και ότι την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί για να αποδεχθεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.