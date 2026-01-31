MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Έκρηξη στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντόν του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

