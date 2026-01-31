MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Αλί Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη

THESTIVAL TEAM

Φωτογραφίες και βίντεο του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δημοσίευσε σήμερα Σάββατο το καθεστώς της Τεχεράνης προκειμένου να διαψεύσει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον Αλί Χαμενεΐ δημόσια για πρώτη φορά από την αιματηρή καταστολή των διαμαρτυρίων να προσεύχεται στον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί για για τα 47 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση.

Παράλληλα, το Σάββατο, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οι δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

Ο Αμίρ Χαταμί επέμεινε επίσης ότι η πυρηνική ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από την Τεχεράνη να επιδιώξει μια συμφωνία για τα πυρηνικά για να αποφύγει τα αμερικανικά πλήγματα.

Θυμίζουμε ότι στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο Τύπο στο Ιράν, ο Χαμενεΐ είχε μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Τα δημοσιεύματα πρόσθεταν ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Πηγή: newsbeast.gr

Αλί Χαμενει Ιράν

