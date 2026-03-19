Ιράν: Απαγχονίστηκαν τρεις καταδικασμένοι για τη δολοφονία αστυνομικών

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην χώρα.