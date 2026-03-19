Ιράν: Απαγχονίστηκαν τρεις καταδικασμένοι για τη δολοφονία αστυνομικών
Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην χώρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επιφυλακτικοί οι Έλληνες καταναλωτές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Έντονη ανησυχία στα νοικοκυριά
- Θεσσαλονίκη: “Οι γονείς των μαθητών που βανδάλισαν σχολεία, έπεσαν από τα σύννεφα” – Πλήρωσαν 7.000 ευρώ, πώς εντοπίστηκαν οι ανήλικοι
- Τραγικός απολογισμός: Αριθμός ρεκόρ μεταναστών έχασε τη ζωή του στη Μεσόγειο τους δύο πρώτους μήνες του 2026