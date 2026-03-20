Η Βρετανία παραχωρεί στις ΗΠΑ βάσεις της για να σταματήσουν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

THESTIVAL TEAM

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα την έγκρισή της ώστε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία για να εξαπολύσουν πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, από τις οποίες γίνονται επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Χορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, υπουργοί της κυβέρνησης συνεδρίασαν σήμερα για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών από την Τεχεράνη.

«Επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τη χρήση των βάσεων του ΗΒ από τις ΗΠΑ για τη συλλογική αυτοάμυνα της περιοχής περιλαμβάνει τις αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Χορμούζ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρετανία ΗΠΑ Στενά Ορμούζ

