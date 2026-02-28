MENOY

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα – “Η απάντηση θα είναι συντριπτική” λέει Ιρανός αξιωματούχος

Η Τεχεράνη προετοιμάζει αντίποινα αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν και η απάντησή της θα είναι συντριπτική, προειδοποίησε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της επίθεσης έχουν γίνει πολλά υπουργεία στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Στο μεταξύ το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι επτά πύραυλοι έπεσαν σε περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Από την πλευρά του το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύονται εναντίον “στόχων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων”.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν επικεντρώνονται σε στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με το CNN.

