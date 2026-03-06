MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από το Ισραήλ: “Είναι ακριβώς από πάνω μας” – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Την στιγμή που η ισραηλινή αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτίσει πυραύλους και drone που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφος του Ισραήλ, κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση η ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα οι απογειώσεις αντιαεροπορικών βλημάτων ήταν συνεχής, με τις εκρήξεις από την κατάρριψη των εισερχόμενων βλημάτων να καταγράφονται ξεκάθαρα.

«Είναι ακριβώς από πάνω μας, ακούτε τους ήχους από τις εκρήξεις» περιέγραψε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με τον ουρανό να γεμίζει από τις άσπρες γραμμές που αφήνουν πίσω τους τα αντιαεροπορικά πυρά.

Σημειώνεται ότι η επίθεση που έγινε λίγο μετά τις 10 το πρωί, ήταν η πρώτη μετά από 11 ώρες «σιωπής» από την πλευρά του Ιράν.

