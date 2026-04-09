Γκουτέρες: Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο εγείρουν “σοβαρό κίνδυνο” για την κατάπαυση του πυρός στη Μ. Ανατολή

Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο χθες Τετάρτη εγείρουν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, τονίζεται στο κείμενο, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο χθες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας· η πολιτική προστασία της χώρας έκανε λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς. Σε κάθε περίπτωση, ήταν η πιο πολυαίμακτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, που ξανάρχισε τη 2η Μαρτίου.

