Γιαγιά στη Βραζιλία “ταπείνωσε” νεαρό με το γκολ που πέτυχε σε ματς γειτονιάς και έγινε viral – Δείτε το βίντεο

Ο αθλητισμός δεν έχει ηλικιακά όρια. Αυτό τουλάχιστον ήθελε να αποδείξει μια γιαγιά στη Βραζιλία, συμμετέχοντα σε street ball, παίζοντας ποδόσφαιρο με νεαρούς της γειτονιάς.

Στο one on one που είχε με έναν νεαρό, η γιαγιά τον “ταπείνωσε”, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ. Στο στιγμιότυπο που έχει γίνει viral, η συγκεκριμένη ηλικιωμένη γυναίκα εμφανίζεται να έχει την μπάλα στα πόδια της και με μια γρήγορη ντρίμπλα να ξεγελάει τον αντίπαλό της και να σκοράρει με χαμηλό σουτ, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Όσοι βρίσκονταν σε αυτό το γηπεδάκι της γειτονιάς, ξέσπασαν σε επευφημίες και περικύκλωσαν την συγκεκριμένη γυναίκα, που απλά έμεινε να κοιτάζει τον αντίπαλό της.

Τώρα, εάν τις επόμενες ημέρες ξαφνικά μάθουμε ότι το συγκεκριμένο ήταν κάποιο διαφημιστικό κόλπο και “πίσω” από την γιαγιά βρισκόταν κάποια νεαρή διεθνής ποδοσφαιρίστρια, θα φανεί στη συνέχεια.

Βραζιλία

Διαβάστε μας στο Google News

