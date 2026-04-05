MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα

|
THESTIVAL TEAM

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας και το νοσοκομείο αλ Σίφα ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων από πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον της πόλης της Γάζας, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, επεσήμανε η Πολιτική Προστασία.

“Τέσσερις μάρτυρες και πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν (στο νοσοκομείο) έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα” στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, σημείωσε.

“Τέσσερις μάρτυρες και πέντε τραυματίες έφτασαν στο νοσοκομείο αφού ισραηλινό drone εκτόξευσε δύο βλήματα εναντίον ομάδας αμάχων”, ανακοίνωσε από την πλευρά του το νοσοκομείο αλ Σίφα, το κεντρικό νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Ερωτηθείς για το περιστατικό από το AFP ο στρατός του Ισραήλ απάντησε ότι “ελέγχει” τις πληροφορίες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σχεδόν 715 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο ΟΗΕ θεωρεί τα στοιχεία του υπουργείου αυτού αξιόπιστα.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πως πέντε μέλη του έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα το ίδιο διάστημα.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

