Γαλλία: Σε “υψηλή ετοιμότητα” οι αστυνομικές Αρχές με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σε “υψηλή ετοιμότητα για τον εντοπισμό οποιασδήποτε ενέργειας που ενδέχεται να διαταράξει τη δημόσια τάξη” βρίσκονται οι γαλλικές αστυνομικές αρχές, με αφορμή την πολεμική κρίση στη Μεση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνέζ, με τηλεγράφημα του προς τους νομάρχες και τους διευθυντές της αστυνομίας, της χωροφυλακής και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας, τους ζήτησε, “ως προληπτικό μέτρο κατά των πιθανών επιπτώσεων στο γαλλικό έδαφος” των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν, να είναι σε εγρήγορση.


Ειδικότερα ο υπουργός ζήτησε την λήψη μέτρων για αυξημένη ασφάλεια γύρω από διπλωματικές αποστολές και “ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος για τα εμπλεκόμενα μέρη”, καθώς και γύρω από διαδηλώσεις που διοργανώνονται από την ιρανική κοινότητα στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γαλλία

