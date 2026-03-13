FT: Παρίσι και Ρώμη ξεκινούν συζητήσεις με την Τεχεράνη για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου στο Ορμούζ

Συνομιλίες με την Τεχεράνη, προσπαθώντας να διαπραγματευτούν συμφωνία για την εγγύηση ασφαλούς διέλευσης των πλοίων τους από το Στενό του Ορμούζ, έχουν ανοίξει ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται για να επανεκκινήσουν οι αποστολές ενέργειας από τον Κόλπο.

Οι αποστολές μέσω του στενού σημείου εισόδου στον Κόλπο, από το οποίο περνά περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου του κόσμου, είναι αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε τάνκερ και την υπόσχεση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν να διατηρήσει το Στενό κλειστό.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ανοίξει τις αρχικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να επεκταθεί η σύγκρουση, ανέφεραν τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται στις δυτικές ναυτικές δυνάμεις για πιθανές συνοδείες των τάνκερ τους.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανέφεραν δύο από τους αξιωματούχους. Ο πρώτος αξιωματούχος είπε ότι η Ιταλία έχει επίσης προσπαθήσει να ανοίξει συνομιλίες με την Τεχεράνη για το ζήτημα.

Δεν υπήρχε εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί το ζήτημα, τόνισαν δύο από τους αξιωματούχους. Η Τεχεράνη θεωρείται ευρέως ότι προσπαθεί να ενισχύσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προκειμένου να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τη σύγκρουση, και ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποσχέθηκε την Πέμπτη να συνεχίσει να μπλοκάρει το Στενό.