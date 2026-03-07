Φρεγάτα στην Κύπρο στέλνει και η Ιταλία μετά την Ελλάδα και τη Γαλλία

Φρεγάτα για να υπερασπιστεί την Κύπρο στέλνει η Ιταλία ακολουθώντας το παράδειγμα της Ελλάδας και της Γαλλίας που έχουν αναπτύξει δυνάμεις ανοικτά του νησιού.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι θα αναπτύξει την Federico Martinengo, στα κυπριακά ύδατα, μαζί με ελληνικά και γαλλικά πολεμικά πλοία που έχουν ήδη φτάσει στα ανοικτά του νησιού.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση ενός ιρανικού drone, το οποίο οι αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι πυροδοτήθηκε από τη Χεζμπολάχ, σύμμαχο του Ιράν, στην αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Μεσογείου τη Δευτέρα.

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να στείλει το HMS Dragon, αλλά το πλοίο δεν έχει ακόμη φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω προβλημάτων συντήρησης. Οι αναλυτές λένε ότι η άτονη αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κρίση έχει διαβρώσει τη βρετανική αξιοπιστία στην περιοχή, όπως αναφέρει η βρετανική Telegraph.