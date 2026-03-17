Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (17/3) σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς αποτυπώνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να αναβλύζουν στον ουρανό από την οροφή ενός πολυώροφου κτιρίου στην East 43rd Street, μεταξύ της 5ης Λεωφόρου και της Madison Avenue.

WATCH: Massive rooftop fire on a Midtown Manhattan building. Preliminary reports say a backup generator and diesel fuel may be involved. pic.twitter.com/YRbGIB3oOQ March 17, 2026

BREAKING NEWS: Thick plumes of black smoke are billowing from the roof of a building in Midtown.



Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του cbsnews, η φωτιά βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για την St Patrick’s Day στη Νέα Υόρκη.

Στο σημείο έσπευσε και πλέον επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).

Περίπου 2 εκατ. άνθρωποι θα παραταχθούν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) από την 44η Οδό μέχρι την 79η.

Huge fire RIGHT NOW Near Grand Central Terminal! STAY SAFE pic.twitter.com/r9PBOpE2i8 — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) March 17, 2026

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές θα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλείσιμο δρόμων και διακοπές στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.