Financial Times: Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει ορισμένους από τους δασμούς που έχει επιβάλει στα εισαγόμενα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Στελέχη του υπουργείου Εμπορίου και του γραφείου του Αμερικανού απεσταλμένου για το εμπόριο πιστεύουν ότι οι δασμοί πλήττουν τους καταναλωτές επειδή οδηγούν σε αύξηση της τιμής των ταψιών μιας χρήσης και των κονσερβών για τρόφιμα και ποτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ανησυχούν για τις τιμές και το θέμα του κόστους διαβίωσης αναμένεται ότι θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, τον προσεχή Νοέμβριο. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 30% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κόστους διαβίωσης ενώ το 59% διαφωνεί – μεταξύ αυτών, είναι εννέα στους 10 Δημοκρατικούς και 1 στους 5 Ρεπουμπλικάνους.

Οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών παραγωγής χάλυβα και αλουμινίου υποχώρησαν με την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου: περίπου -5% για τις εταιρείες Nucor και Steel Dynamics, -7% για την Cleveland-Cliffs, -12% για τη Century Aluminium και -5% για την Alcoa.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η τιμή του αλουμινίου υποχώρησε σε χαμηλό εβδομάδας μετά το δημοσίευμα.

Πέρυσι ο Τραμπ επέβαλε δασμούς έως και 50% στον εισαγόμενο χάλυβα και το αλουμίνιο και κατ’ επανάληψη τους χρησιμοποίησε ως διαπραγματευτικό εργαλείο με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση επανεξετάζει τώρα τον κατάλογο των προϊόντων που επηρεάζονται από αυτούς τους δασμούς και σχεδιάζει να εξαιρέσει κάποια από αυτά, υποστηρίζει η εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εμπορίου δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο. Το υπουργείο είχε αυξήσει πέρυσι τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, όπως στις ανεμογεννήτριες, τα σιδηροδρομικά βαγόνια, τις μπουλντόζες και άλλα βαριά μηχανήματα, στις μοτοσικλέτες, τις μηχανές σκαφών, τα έπιπλα και άλλα είδη.