MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν για Κυπριακό: Μόνη λύση για το νησί τα δύο κράτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Κυπριακό, για άλλη μια φορά τις τελευταίες ημέρες, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, επιμένοντας στη «λύση των δύο κράτων».

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η λύση του Κυπριακού περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Ζήτησε δε από την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει το ίδιο πνεύμα με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Αν και η ελληνοκυπριακή πλευρά δείξει την εποικοδομητική διάθεση που δείχνουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε στο νησί μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην ισότητα μέσα από την κυριαρχία και σε ισότιμο διεθνές καθεστώς», επισήμανε.

Ερντογάν Κυπριακό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 31 λεπτά πριν

ΗΠΑ: 26χρονη έστελνε γυμνές φωτογραφίες και χυδαία μηνύματα σε ανήλικο

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Η Νο1 συνήθεια που πρέπει να αλλάξεις για να χάσεις λίπος στην κοιλιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λευκορωσία – Ελλάδα: Ο Πολωνός διαιτητής Ντάμιαν Σίλβεστρζακ σφυρίζει τον αγώνα της γαλανόλευκης

ΔΙΕΘΝΗ 26 λεπτά πριν

Τουρκία: 11 συλλήψεις μετά τον θάνατο των τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Σοκαριστικό τροχαίο στη Σαουδική Αραβία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, τουλάχιστον 45 νεκροί – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Δικηγόρος 36χρονης αθλήτριας: Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο κύκλωμα