Επίθεση με μαχαίρι έξω από τζαμί στην Αγγλία: Νεκρός 18χρονος, δύο τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε έξω από τζαμί στο Smethwick της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για ταραχές έξω από το τζαμί, το βράδυ της Παρασκευής, όπως μεταδίδει η DailyMail.

Από την επίθεση ένας 18χρονος έπεσε νεκρός, ενώ ένας 19χρονος και ένας 22χρονος τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι βαριά τραυματίες.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και σύμφωνα με το βρετανικό μέσο έχει αποκλείσει προς το παρόν το ενδεχόμενο να πρόκειται για επίθεση με θρησκευτικά ή φυλετικά κίνητρα.