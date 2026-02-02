MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Επίσημα νόμος της ΕΕ η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου

|
THESTIVAL TEAM

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος κανονισμός που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το φθινόπωρο του 2027, όπως δημοσιεύθηκε σήμερα (2.2.2026) στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ επιταχύνει τις διεργασίες για την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στο εγχείρημα της απεξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές της Ρωσίας, με τη χρήση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Όπως αναφέρεται στον νέο κανονισμό, τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. πρέπει να προετοιμαστούν για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου με συντονισμένο τρόπο ώστε να δοθεί στην αγορά επαρκής χρόνος προσαρμογής, χωρίς να ανακύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας. Έτσι, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης για το φυσικό αέριο και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.

ΕΕ Ρωσία Φυσικό αέριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γερμανία: Σύλληψη πέντε υπόπτων για παραβίαση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μαρίνα Καλογήρου για τα 30 χρόνια στην υποκριτική: “Το μοναδικό πράγμα που ξέρω και μπορώ να κάνω”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Στο 27ο λεπτό σταμάτησαν όλα – Το πένθος έγινε φλόγα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Εργάτες γης: Νέα πλατφόρμα μετακλήσεων και ο κομβικός ρόλος της ΕΘΕΑΣ στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος που ξυλοκόπησε την έγκυο σύντροφό του – “Ακούμπησα απλά το πόδι μου”, είπε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών