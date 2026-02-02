Επίσημα νόμος της ΕΕ η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος κανονισμός που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το φθινόπωρο του 2027, όπως δημοσιεύθηκε σήμερα (2.2.2026) στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ επιταχύνει τις διεργασίες για την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στο εγχείρημα της απεξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές της Ρωσίας, με τη χρήση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Όπως αναφέρεται στον νέο κανονισμό, τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. πρέπει να προετοιμαστούν για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου με συντονισμένο τρόπο ώστε να δοθεί στην αγορά επαρκής χρόνος προσαρμογής, χωρίς να ανακύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας. Έτσι, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης για το φυσικό αέριο και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.