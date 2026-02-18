Επί ποδός πολέμου το Ισραήλ, περιμένει το “πράσινο φως” του Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα να λάβει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ ώστε να εξαπολύσει επίθεση κατά των εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, ανέφερε την Τετάρτη η ισραηλινή κρατική τηλεόραση KAN.

Ωστόσο, η ίδια πηγή που μίλησε στο δίκτυο πρόσθεσε ότι, από όσο είναι γνωστό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση.

Αν υπάρξει επίθεση αυτή θα γίνει σύντομα, όπως είναι εξάλλου η γενική εκτίμηση.

Η πληροφορία έρχεται την ώρα που κλιμακώνεται η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με μαχητικά και άλλα αεροσκάφη (όπως ιπτάμενα ραντάρ και εναέριο ανεφοδιασμού) να καταφτάνουν τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα στην περιοχή αναμένεται να φτάσει και το αεροπλανοφόρο Ford που θα φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά του Ισραήλ, στα τέλη της εβδομάδας.