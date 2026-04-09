MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ένας νεκρός από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα στο Κρασνοντάρ

|
THESTIVAL TEAM

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ τέσσερις τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.

«Ο αριθμός των τραυματιών από το ρωσικό πλήγμα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια της Ζαπορίζια αυξάνεται», διευκρίνισε ο Φεντόροφ. «Σπίτια καταστράφηκαν στην Μπαλαμπίν», πρόσθεσε.

Η Ζαπορίζια, μεγάλη βιομηχανική πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Παράλληλα ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη Ρωσία από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές.

Σχεδόν κάθε μέρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο 2022, άμαχοι σκοτώνονται στην Ουκρανία από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Σε απάντηση, το Κίεβο πλήττει επίσης το ρωσικό έδαφος, προκαλώντας επίσης θύματα μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ουκρανία Ρωσία

