ΕΕ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία με πλήρη απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών πετρελαίου

Νέες κυρώσεις που θα αντικαταστήσουν το ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, με πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ παράλληλα θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές ορισμένων μετάλλων, χημικών ουσιών και κρίσιμων ορυκτών.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, δημοσίευσε σήμερα (6.2.2026) την πρόταση, την οποία πρέπει να εγκρίνουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προτού τεθεί σε ισχύ. Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τις πρωτεύουσες να εγκρίνουν τις κυρώσεις ενόψει της τέταρτης επετείου του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Προτείνουμε να θεσπιστεί αυτή η πλήρης απαγόρευση σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους μετά από απόφαση της G7», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην Ομάδα των Επτά . Πρόσθεσε ότι 43 ακόμη πλοία από τον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος βοηθά τη Μόσχα να μεταφέρει παράνομα πετρέλαιο, θα συμπεριληφθούν επίσης στη μαύρη λίστα, ανεβάζοντας το σύνολο σε 640.

Η ΕΕ πρότεινε επίσης την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές προς τη Ρωσία με νέες απαγορεύσεις σε αγαθά και υπηρεσίες αξίας 360 εκατ. ευρώ (425 εκατ. δολάρια). Οι προτεινόμενες απαγορεύσεις σε μέταλλα, χημικά και κρίσιμα ορυκτά θα έχουν αξία άνω των 570 εκατομμυρίων ευρώ, πρόσθεσε η επιτροπή.

Η επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενεργοποιήσει για πρώτη φορά το λεγόμενο εργαλείο κατά της καταστρατήγησης, με στόχο να απαγορεύσει την εξαγωγή υπολογιστών και ραδιοφώνων σε δικαιοδοσίες όπου διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να σταλούν στη Ρωσία. Άλλα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν κυρώσεις σε 20 ακόμη ρωσικές περιφερειακές τράπεζες και πρόσθετους περιορισμούς στα κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι κυρώσεις θα αντιπροσωπεύουν το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον ολοκληρωτικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας το 2022.

Εάν εγκριθούν, τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να απαγορεύσουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες όπως η ασφάλιση και η μεταφορά που απαιτούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ανεξάρτητα από την τιμή του εμπορεύματος.