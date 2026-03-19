Δημοσκόπηση: Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα στείλει στρατιώτες στο Ιράν, μόλις το 7% συμφωνεί με χερσαία επίθεση

Σχεδόν το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα διατάξει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στο Ιράν, όμως μόνο το 7% στηρίζει αυτήν την ιδέα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε σήμερα, δείχνει ότι η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 40%, μία μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση, λίγες ώρες αφότου ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Η δημοσκόπηση, σε δείγμα 1.545 ενηλίκων Αμερικανών, έχει περιθώριο λάθους 3 μονάδων.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο να αναπτύξει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της στη Μέση Ανατολή. Αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ και μια πιθανότητα θα ήταν η απόβαση στρατιωτών στα παράλια του Ιράν. Η κυβέρνηση συζητούσε επίσης την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, απ’ όπου εξάγεται το 90% του πετρελαίου της χώρας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν μέχρι στιγμής τον πόλεμο: σε ποσοστό 77% είπαν ότι εγκρίνουν τα πλήγματα στο Ιράν. Μόνο το 6% των Δημοκρατικών και το 28% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων εγκρίνει τα πλήγματα. Συνολικά, περίπου το 37% των Αμερικανών συμφωνεί με τον πόλεμο. Το 59% -και μεταξύ αυτών ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους- διαφωνεί.

Το 63% των Ρεπουμπλικάνων (και το 34% των Αμερικανών συνολικά) θα στήριζε την ανάπτυξη μικρού αριθμού στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων στο Ιράν. Το 55% διαφωνεί εντελώς με την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, είτε για μεγάλες είτε για μικρές επιχειρήσεις.