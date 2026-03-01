MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Διακόπηκε η μετάδοση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης – Στόχος πληγμάτων έγινε η έδρα της στην Τεχεράνη

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής (01/03) ότι έγινε στόχος πληγμάτων, έπειτα από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, και η μετάδοσή της διακόπηκε.

Τμήματα των κεντρικών γραφείων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν επλήγησαν σε αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα το κρατικό μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η μετάδοσή του συνεχιζόταν κανονικά.

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», είχε δηλώσει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ήδη αποτελέσει στόχο από το Ισραήλ τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκησε 12 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

