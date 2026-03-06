Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Καανί των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή την πληροφορία ότι οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The National που μετέδωσε την είδηση επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο στρατηγός Καανί των Φρουρών της Επανάστασης και της δύναμης Quds κατηγορήθηκε για κατασκοπία κει εκτελέστηκε.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed.



Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU March 6, 2026

Το όνομα του Καανί ήρθε στη δημοσιότητα μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την ισραηλινή Μοσάντ να γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όταν δέχθηκε την επίθεση που κατέληξε στον θάνατό του.