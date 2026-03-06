Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Καανί των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ
Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή την πληροφορία ότι οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The National που μετέδωσε την είδηση επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο στρατηγός Καανί των Φρουρών της Επανάστασης και της δύναμης Quds κατηγορήθηκε για κατασκοπία κει εκτελέστηκε.
Το όνομα του Καανί ήρθε στη δημοσιότητα μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την ισραηλινή Μοσάντ να γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όταν δέχθηκε την επίθεση που κατέληξε στον θάνατό του.
