Ανάσταση με τα ΜΑΤ στον Νέο Κόσμο – Μπλόκο στο “έθιμο” με τις μολότοφ

Μπλόκο στο «έθιμο» με τα βαρελότα και τις μολότοφ που λαμβάνει χώρα στον Νέο Κόσμο έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Από νωρίς το βράδυ, πέριξ της Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, κάνοντας ελέγχους σε σακίδια. Η εικόνα ήταν τελείως ασυνήθιστη, καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν διμοιρίες των ΜΑΤ και υπήρχαν σταθμευμένα περιπολικά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, το «Χριστός Ανέστη», συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και ελάχιστες, μικρές κροτίδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πέλλα: Αθεόφοβη εκμεταλλεύτηκε την κοσμοσυρροή σε εκκλησία για τον Επιτάφιο και βούτηξε τσάντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Το Πάσχα είναι μια ημέρα ξεχωριστή, που θυμίζει σε όλους τους Έλληνες ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που κινδυνεύουν από εντάσεις στο πασχαλινό τραπέζι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Η Ανάσταση, σύμβολο της ζωής, μας δείχνει και την πρώτη προτεραιότητα – Τον δρόμο της Ειρήνης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστά σήμερα και αύριο τα εμπορικά καταστήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς προβλήματα η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα