Ανάσταση με τα ΜΑΤ στον Νέο Κόσμο – Μπλόκο στο “έθιμο” με τις μολότοφ

Μπλόκο στο «έθιμο» με τα βαρελότα και τις μολότοφ που λαμβάνει χώρα στον Νέο Κόσμο έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Από νωρίς το βράδυ, πέριξ της Λαγουμιτζή είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, κάνοντας ελέγχους σε σακίδια. Η εικόνα ήταν τελείως ασυνήθιστη, καθώς ανάμεσα στους πιστούς κυκλοφορούσαν διμοιρίες των ΜΑΤ και υπήρχαν σταθμευμένα περιπολικά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ και έγιναν επτά προσαγωγές εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, το «Χριστός Ανέστη», συνοδεύτηκε μόνο από φωτοβολίδες στον ουρανό και ελάχιστες, μικρές κροτίδες.