ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

«Ανεξήγητη η εμμονή του πρωθυπουργού να διατηρεί στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λαζαρίδη, τη στιγμή που μέχρι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν διακριτές αποστάσεις», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «σήμερα σε συνέντευξη της στο Mega, η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, γιατί η παραμονή του προκαλεί ‘πολιτικό βάρος’». Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το Δημόσιο και παρανόμησε» και υποστηρίζει ότι «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας, είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

«Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει: «Είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς οι οποίοι δηλώνουν αθώοι και η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως».

