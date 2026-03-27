“Ανάρμοστη” η θέση της Γερμανίας για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ

THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την κυβέρνηση της Γερμανίας διότι δεν συνεισφέρει ώστε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας πως βρίσκει «ανάρμοστο» το ότι Γερμανοί αξιωματούχοι αντέτειναν πως «δεν είναι δικός μας πόλεμος» στις προτροπές γι’ αυτό.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κυβέρνησής του χθες Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν, απέδωσε τα σχόλια αυτά στην «ηγεσία της Γερμανίας».

Αρκετά στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης έκαναν παρεμφερείς τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής της, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισήμανε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νορβηγία ότι η Γερμανία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και δεν έχει καμιά πρόθεση να αλλάξει αυτό. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του και ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ είπαν αμφότεροι «δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Ο πρόεδρος Τραμπ αντέτεινε πως σε αυτή την περίπτωση «η Ουκρανία δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Ο ρεπουμπλικάνος ζήτησε από συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO να βοηθήσουν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, de facto κλειστό αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Η νευραλγικής σημασίας θαλάσσια οδός είναι κρίσιμη για τον παγκόσμιο εφοδιασμό υδρογονανθράκων. Αφού η αξίωση του Aμερικανού προέδρου έμεινε αναπάντητη ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε επανειλημμένα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον σε υψηλούς τόνους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 120 φοιτητές και φοιτήτριες έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

“Το δάγκωναν τα ξαδέρφια του, έπεσε από το καρότσι”: Οι δικαιολογίες της μητέρας του βρέφους στον Πύργο που δεν έπεισαν τους γιατρούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 λεπτά πριν

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρός βρέθηκε ένας άντρας μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα