Αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι

Το Λονδίνο στέλνει τελικά στην Ανατολική Μεσόγειο το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, σε μια κίνηση που έρχεται με καθυστέρηση μετά το πλήγμα με drone στη βάση του Ακρωτηρίου και την πίεση που δέχθηκε η κυβέρνηση Στάρμερ για την χαλαρή αντίδρασή της. Το πλοίο απέπλευσε από το Πόρτσμουθ με κατεύθυνση την Κύπρο και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να φθάσει στην περιοχή.

Με καθυστέρηση αλλά με ισχυρές δυνατότητες

Η αποστολή του Type 45 αντιτορπιλικού είχε ανακοινωθεί εδώ και μέρες, αλλά η αναχώρησή του επιτεύχθηκε τελικά σήμερα. Στη Βρετανία η καθυστέρηση προκάλεσε πολιτική συζήτηση, καθώς στο μεταξύ Ελλάδα και Γαλλία είχαν ήδη κινηθεί ταχύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι υπερασπίστηκε τον χρόνο αντίδρασης, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε εντατική προετοιμασία για να καταστεί επιχειρησιακά έτοιμο το πλοίο.

Το HMS Dragon δεν είναι απλό συνοδευτικό σκάφος. Πρόκειται για αντιτορπιλικό αεράμυνας, εξοπλισμένο με το σύστημα Sea Viper και προηγμένα ραντάρ, δηλαδή με δυνατότητες που το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο απέναντι σε drones, πυραύλους και εναέριες απειλές. Με απλά λόγια, το Λονδίνο στέλνει ένα πλοίο που προορίζεται ακριβώς για το είδος της απειλής που έχει ήδη εμφανιστεί στην Κύπρο.

Bound for the Eastern Mediterranean…



Our sailors stand ready, as ever, to protect our great nation as HMS Dragon departs Portsmouth today. Fair winds!



🔗https://t.co/xQqazM6Mcd pic.twitter.com/r1QneJx7eO — Royal Navy (@RoyalNavy) March 10, 2026

Η σκιά του drone στο Ακρωτήρι

Η ανάπτυξη του βρετανικού πλοίου συνδέεται άμεσα με το χτύπημα που δέχθηκε πριν από λίγες ημέρες η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Οι βρετανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την προέλευση του drone, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πιθανολογείται ιρανικής κατασκευής μέσο, με ρωσική τεχνολογία, το οποίο ενδεχομένως εκτοξεύθηκε από Λίβανο ή Ιράκ. Το περιστατικό λειτούργησε ως καμπανάκι για τη στρατιωτική έκθεση της Κύπρου λόγω των βρετανικών βάσεων και της ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Είχαν προηγηθεί και άλλα βρετανικά μέτρα, όπως η αποστολή δύο ελικοπτέρων Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει και άλλες αεροπορικές και αντιαεροπορικές ενισχύσεις στην περιοχή. Η άφιξη του Dragon έρχεται να προσθέσει το ναυτικό σκέλος σε αυτή την ομπρέλα προστασίας.

Τα χαρακτηριστικά του HMS Dragon

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κλάσης Type 45 και το HMS Dragon μπορεί να αναλάβει πολλαπλές αποστολές πέρα από την αεράμυνα. Από επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών έως αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών στη θάλασσα.

Το πλήρωμα αριθμεί περισσότερα από 200 άτομα και αποτελείται από ιπτάμενο προσωπικό, μηχανικούς οπλικών συστημάτων, τεχνικούς επικοινωνιών και εξειδικευμένους ναυτικούς.

Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν εντοπισμό εναέριων στόχων μεγάλης εμβέλειας, ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών στόχων, εμπλοκή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, συντήρηση ελικοπτέρων, υποστήριξη απονηώσεων και προσνηώσεων, και χειρισμό οπλικών συστημάτων.

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμων

Το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.

