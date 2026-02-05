MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Η κυβέρνηση Ράμα αναστέλλει την απαγόρευση του TikTok μετά από σχεδόν έναν χρόνο

|
THESTIVAL TEAM

Η αλβανική κυβέρνηση ήρε την προσωρινή απαγόρευση του TikTok που είχε επιβληθεί πριν από έντεκα μήνες, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύθηκε από τον τοπικό Τύπο και του οποίου η αυθεντικότητα επιβεβαιώθηκε στο AFP σήμερα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Αλβανία είχε αποφασίσει τον Μάρτιο του 2025 να μπλοκάρει την πρόσβαση στο TikTok εντός της επικράτειάς της για να «αποφύγει τις βλαβερές επιπτώσεις του» μετά τον θάνατο ενός εφήβου που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του έπειτα από καβγά που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην απόφασή του, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το υπουργικό συμβούλιο διατάσσει «την άρση των προσωρινών μέτρων που αποσκοπούσαν στη διακοπή της πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα TikTok εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας».

Το ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 2025, «σχετικά με την υιοθέτηση προσωρινών μέτρων για την αποφυγή των βλαβερών επιπτώσεων της διαδικτυακής πλατφόρμας TikTok, καταργείται», αναφέρει το κείμενο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε προγραμματίσει να εκδικάσει σήμερα μια υπόθεση κατά της απαγόρευσης του TikTok στην Αλβανία. Η προσφυγή, που κατατέθηκε στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, κατατέθηκε από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων, ερευνητικό μέσο ενημέρωσης και ΜΚΟ. Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι το μέτρο παραβίαζε το αλβανικό Σύνταγμα.

Η αντιπολίτευση είχε επίσης διαμαρτυρηθεί για την απόφαση που έλαβε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Έντι Ράμα πριν από την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2025, τις οποίες κέρδισε το κόμμα του.

Παρά την απαγόρευση, η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέμεινε δυνατή, ιδίως μέσω VPN, όπως έχουν επανειλημμένα παρατηρήσει δημοσιογράφοι του AFP στη χώρα.

Η εφαρμογή, η οποία έχτισε την επιτυχία της σε σύντομα, εθιστικά και συχνά ψυχαγωγικά βίντεο, κατηγορείται επίσης συχνά για διάφορες άλλες βλαβερές πρακτικές – που κυμαίνονται από την ακατάλληλη συλλογή δεδομένων έως τη διευκόλυνση της εκλογικής χειραγώγησης.

Αρκετές χώρες, ανησυχώντας για τον αντίκτυπο της πλατφόρμας στην υγεία των παιδιών και των εφήβων, έχουν λάβει μέτρα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Αυστραλία επέβαλε περιορισμένη απαγόρευση σε πολλά κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του TikTok.

Tik Tok Αλβανία Ανήλικοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Βιολάντα: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή στον φθαρμένο σωλήνα προπανίου

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη βόρεια Κέρκυρα, πλημμύρες στην Κεφαλονιά – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Βορίδης: Η κριτική Σαμαρά εναγκαλίζεται με κάποιες πολύ ακραίες αντιπολιτευτικές φωνές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών επειδή δεν της… δάνειζαν χρήματα

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μελίνα Ασλανίδου για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας: Ένιωσα περίεργα, δεν πέρασα εύκολα

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γιάννης Δρακόπουλος: Μας έχουν πει ότι το “Σόι σου” θα συνεχίσει και του χρόνου