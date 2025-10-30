Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο αφιερωμένη στο Halloween στη Θεσσαλονίκη – Πού θα γίνει

Η Milonga Tango Party Halloween Edition φέρνει την ατμόσφαιρα του Halloween στην καρδιά του αργεντίνικου τάνγκο στη Θεσσαλονίκη. Θεματικές cortinas, σύντομες tanditas ενός ή δύο τραγουδιών και το παιχνιδιάρικο Trick or Dance δημιουργούν μια βραδιά με συνεχή ροή, κομψό χιούμορ και σεβασμό στην εθιμοτυπία. Το dress code ενθαρρύνει κομψές μεταμφιέσεις ή διακριτικά Halloween στοιχεία ώστε η αισθητική να αναδεικνύει την κίνηση και να γράφει ιδανικά στις φωτογραφίες. Η Αργεντινή συναντά τη Θεσσαλονίκη σε μια θεματική εμπειρία όπου η παράδοση συνδέεται φυσικά με το σύγχρονο ύφος.

Live makeup corner από το Beauty Training Center

Στον χώρο λειτουργεί pop up live makeup corner από την ομάδα του Beauty Training Center by Victoria Grosu με mini Halloween looks πριν την είσοδο στην πίστα. Η αισθητική δίνει προτεραιότητα σε καθαρές γραμμές, φωτογενές αποτέλεσμα και πλήρη συμβατότητα με την εθιμοτυπία της milonga ώστε το μακιγιάζ να ενισχύει την αγκαλιά και τη ροή χωρίς να αποσπά. Η υπηρεσία παρέχεται on site με περιορισμένες θέσεις και σειρά προτεραιότητας και συνιστάται έγκαιρη άφιξη. Προετοίμασε το δέρμα με γρήγορη ενυδάτωση και ζήτησε ανθεκτικό finish για ιδρώτα και φωτισμό ειδικά αν σκοπεύεις να χορέψεις πολλές tandas. Η φιλοσοφία ποιότητας που καθιέρωσε η Victoria Grosu συνεχίζεται απρόσκοπτα υπό τη διεύθυνση και ιδιοκτησία του Γιώργου Παζαρλή και της εκπαιδευτικής ομάδας του BTC με ζωντανές εφαρμογές που αναδεικνύουν το έργο των σπουδαστών. Γιατί τα όρια είναι εκεί που τα καθορίζουμε εμείς ενώ εδώ τα όρια δεν υπάρχουν.

Γιατί αυτή η βραδιά είναι μοναδική

Η βραδιά ισορροπεί ανάμεσα στην παραδοσιακή μουσικότητα και τη σύγχρονη δραματουργία. Οι σύντομες tanditas διευκολύνουν την αλλαγή παρτενέρ και ενισχύουν τη συμμετοχή ενώ το Trick or Dance προσθέτει προαιρετικές ευχάριστες εκπλήξεις χωρίς να διακόπτεται η ροή. Είναι μια ανοιχτή και φιλόξενη εμπειρία για αρχάριους και προχωρημένους.

Μουσική και ροή της πίστας

Η πρόσκληση για χορό ακολουθεί το cabeceo ή γίνεται με ευγενική λεκτική πρόσκληση. Οι DJs Spiros Sal και Maria N Melia δημιουργούν συνεκτική αφήγηση με κλασικό τάνγκο nuevo και σύγχρονες ορχήστρες και με non tango επιλογές ως cortinas όπου ταιριάζει. Οι κύκλοι σε tandas και tanditas διατηρούν σταθερό ρυθμό και καθαρές μεταβάσεις.

Συνεργασία με το Music Galore

Η Milonga Tango Party συνεργάζεται με το Music Galore για ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία που στηρίζει ουσιαστικά τη ροή της βραδιάς. Διασφαλίζονται καθαρότητα ήχου συνεκτική δραματουργία ισορροπημένη κλιμάκωση ομοιογενής στάθμη και προσεκτικές μεταβάσεις ώστε η ενέργεια να παραμένει ζωντανή από την αρχή ως το τέλος. Το Music Galore λειτουργεί ως σταθερός πυλώνας ποιότητας ενοποιώντας τις θεματικές επιλογές με τις πραγματικές ανάγκες της πίστας και δίνοντας καθαρή ταυτότητα σε κάθε ενότητα. Ιδρυτής του Music Galore είναι ο Pablito Greco Παύλος Μαυρομάτης δάσκαλος τάνγκο και ιδρυτής της Pablito Greco Ltd στον Καναδά. Ο Spiros Sal TanGoNueVo ιδρυτής του Tango Thessaloniki πλαισιώνει επικοινωνιακά τη συνεργασία αναδεικνύοντας ενιαία ταυτότητα και προβολή για τη σκηνή της πόλης.

Ειδικές εκδοχές και κοινωνικός χαρακτήρας

Οι game inspired ενεργοποιήσεις όπως το Trick or Dance είναι πάντα προαιρετικές και με σεβασμό στην πίστα. Η Secret Message Edition ενισχύει τη γνωριμία και τη διαδραστικότητα ενώ η Mini Secret Milonga en la Oscuridad προσφέρει βιωματική εμπειρία στο σκοτάδι που αναδεικνύει αίσθηση επαφή και εμπιστοσύνη. Πολλές εκδηλώσεις συνδέονται με φιλανθρωπικές δράσεις προσθέτοντας ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Χώρος και ομάδα

Το Faces Café Bar στην Τριανδρία προσφέρει ζεστή αστική αισθητική και υποδομή ιδανική για κοινωνικό χορό. Τη διοργάνωση και τη μουσική επιμέλεια υπογράφουν οι Spiros Sal TanGoNueVo και Maria N Melia με τη στήριξη του Jorge L SuitO στην εμπειρία του κοινού και την εξέλιξη της βραδιάς. Τη φωτογραφική κάλυψη αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιάπης. Υποστήριξη και φιλοξενία από το Tango Thessaloniki και το Faces Café Bar.

Πρακτικές πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 από 22:00 έως 00:15

Τοποθεσία Faces Café Bar Πολυτεχνείου 1 Τριανδρία Θεσσαλονίκη

Dress code κομψές μεταμφιέσεις ή διακριτικά Halloween στοιχεία

Makeup corner on site περιορισμένες θέσεις εξυπηρέτηση κατά σειρά προτεραιότητας

Ενημερώσεις και κρατήσεις από την επίσημη σελίδα του Tango Thessaloniki ή στο 30 697 335 7935