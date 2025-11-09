MENOY

ΣΙΝΕΜΑ

Ρίχνει αυλαία σήμερα το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Facebook/ Thessaloniki International Film Festival
|
THESTIVAL TEAM

Αυλαία ρίχνει σήμερα το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο από τις 30 Οκτωβρίου αποτέλεσε την πιο αγαπημένη φθινοπωρινή γιορτή του σινεμά στην πόλη

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει με την προβολή της ταινίας KOTA του Γκιόργκι Πάλφι, μια αναπάντεχη ελληνική συμπαραγωγή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Η ταινία θα προβληθεί στις 19:30 στο Ολύμπιον.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμο στο www.filmfestival.gr

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2021-2027 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, της ΕΡΤ, επίσημου Χορηγού Επικοινωνίας του Φεστιβάλ, της COSMOTE TELEKOM, Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της ΔΕΗ, Στρατηγικού Συνεργάτη του Φεστιβάλ, της Alpha Bank Χορηγού Προσβασιμότητας, της Fischer, Χορηγού των Βραβείων Κοινού, της Aegean, Επίσημου Αερομεταφορέα, και της Jameson.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται με την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

