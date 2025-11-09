Ρίχνει αυλαία σήμερα το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αυλαία ρίχνει σήμερα το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο από τις 30 Οκτωβρίου αποτέλεσε την πιο αγαπημένη φθινοπωρινή γιορτή του σινεμά στην πόλη

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει με την προβολή της ταινίας KOTA του Γκιόργκι Πάλφι, μια αναπάντεχη ελληνική συμπαραγωγή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Η ταινία θα προβληθεί στις 19:30 στο Ολύμπιον.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμο στο www.filmfestival.gr.

