Χασμουριέστε το πρωί στο τιμόνι; Γιατί είναι προτιμότερο να αποφύγετε την οδήγηση

Σας έχει συμβεί ποτέ να οδηγήσετε ενώ χασμουριέστε; Αν ναι, δεν είστε οι μόνοι. Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το έχει σχεδόν κάνει ο ένας στους δύο ενήλικες. Ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η οδήγηση όταν νυστάζουμε μπορεί γρήγορα να γίνει γρήγορα εξίσου επικίνδυνη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η έρευνα διεξήχθη στις ΗΠΑ, σε 2.007 εθελοντές, ηλικίας 18 έως άνω των 65 ετών. Το 41% κατά μέσον όρο δήλωσαν πως τους έχει συμβεί να οδηγήσουν παρότι νιώθουν πολύ κουρασμένοι. Ωστόσο το ποσοστό παρουσίαζε διακύμανση αναλόγως με την ηλικία και το φύλο.

Ειδικότερα, οι άνδρες είναι πιθανότερο να έχουν οδηγήσει κουρασμένοι απ’ ό,τι οι γυναίκες (50% έναντι 33%). Το ίδιο ισχύει για τα άτομα ηλικίας 35 έως 54 ετών, όπου κουρασμένο έχει οδηγήσει ποσοστό 46-47% των ερωτηθέντων.

Οι ηλικιωμένοι είναι η πληθυσμιακή ομάδα όπου η οδήγηση με υπνηλία είναι σπανιότερη. Καταφατικά απάντησε το 28% των συμμετεχόντων.

1 στα 6 θανατηφόρα τροχαία

«Η οδήγηση με υπνηλία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Όπως ισχύει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι μία απολύτως αποτρέψιμη συμπεριφορά», δήλωσε η Dr. Andrea Matsumura, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου (AASM) που διεξήγαγε την έρευνα.

«Η οδήγηση με υπνηλία μπορεί να μειώσει την εγρήγορση και τους χρόνους αντίδρασης, θέτοντας σε κίνδυνο τον οδηγό, τους επιβάτες και όποιον βρίσκεται στον δρόμο», πρόσθεσε.

Του λόγου το αληθές, αποδεικνύουν στοιχεία για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. Υπολογίζεται ότι σε ένα στα έξι θανατηφόρα τροχαία εμπλέκεται ένας πολύ κουρασμένος οδηγός.

Πότε να σταματήσετε αμέσως να οδηγείτε

Πώς θα καταλάβετε ότι είστε πολύ κουρασμένοι στο τιμόνι για το δικό σας το καλό; Η AASM λέει ότι χαρακτηριστικές ενδείξεις είναι οι εξής:

Χασμουριέστε πολύ συχνά ή δυσκολεύεστε να κρατήσετε τα μάτια σας ανοικτά

Συνειδητοποιείτε ότι έκλεισαν τα μάτια σας ή ότι δυσκολεύεστε να κρατήσετε το κεφάλι σας όρθιο

Αδυνατείτε να θυμηθείτε τα τελευταία χιλιόμετρα που διανύσατε

Χάνετε τις πινακίδες στον δρόμο ή περνάτε την έξοδό σας

Οδηγείτε πολύ κοντά στα προπορευόμενα οχήματα

Άθελά σας μπαίνετε στην παρακείμενη λωρίδα

Οδήγηση πολύ κοντά στο πεζοδρόμιο ή στην λωρίδα εκτάκτου ανάγκης

«Αν συνειδητοποιήσετε ότι άθελά σας μπαίνετε σε άλλη λωρίδα ή ότι κλείνουν τα μάτια σας, είναι απολύτως απαραίτητο να σταματήσετε αμέσως το όχημά σας και να μην οδηγήσετε άλλο», τονίζει η Dr. Matsumura.

Πώς να διατηρήσετε την εγρήγορσή σας στο τιμόνι

Για να αποφύγετε την οδήγηση με υπνηλία, η AASM συνιστά τα εξής:

Να κοιμάστε καλά το βράδυ. Χρειάζεστε τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου κάθε νύχτα για να είναι ξεκούραστος ο οργανισμός σας

Να αποφεύγετε την οδήγηση αργά τη νύχτα ή χωρίς συνοδηγό, εάν είναι εφικτό

Στα πολύωρα οδικά ταξίδια, να οδηγείτε εναλλάξ με άλλο άτομο

Όταν αισθάνεστε κουρασμένοι, να σταματάτε και να κοιμάστε για λίγο

Όταν δουλεύετε νύχτα, να κανονίζετε να πηγαίνετε σπίτι σας με άλλο μέσο

Πηγή: iatropedia.gr