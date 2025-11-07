Στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος σεμιναρίων “Google AI” με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας της Τεχνητής Νοημοσύνης τίθεται η Θεσσαλονίκη, φιλοξενώντας για πρώτη φορά τον κύκλο σεμιναρίων «Google AI», από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2025. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση των «Google AI Seminars» στη Θεσσαλονίκη υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Google Cloud, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και του ΕΚΕΤΑ.

Τα Google Cloud και Google Developer Group Seminars Thessaloniki 2025 φέρνουν στη Θεσσαλονίκη εισηγητές διεθνούς κύρους της Google, ειδικούς στον χώρο της Μηχανικής Μάθησης και των AI Agents, προσφέροντας στους συμμετέχοντες έναν μοναδικό συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής. Για τέσσερις ημέρες πάνω από 500 φοιτητές, ερευνητές και νέοι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα πιο σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, να συμμετάσχουν σε hands-on εργαστήρια και να εξερευνήσουν τη νέα εποχή στις AI συνεργατικές πλατφόρμες.

«Η διοργάνωση των Google AI Seminars στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Περιφέρειά μας. Η πόλη μας φιλοξενεί μια διεθνή πρωτοβουλία, που συνδέει τη γνώση με την πράξη, το πανεπιστήμιο με την αγορά και τους νέους ανθρώπους με τις τεχνολογίες του αύριο. Η συνεργασία μας με τη Google και τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τον ρόλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως πρωτοπόρου στην ψηφιακή μετάβαση, στη στήριξη των νέων επιστημόνων και στη δημιουργία ενός εξωστρεφούς, καινοτόμου οικοσυστήματος γνώσης και ανάπτυξης. Η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα εφόδια, για να γίνει κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αυτό το τετραήμερο είναι μόνο η αρχή», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας.

Από την πλευρά του, ο Boris Georgiev, Περιφερειακός Διευθυντής Google Cloud για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σημείωσε: «Η εποχή των AIagents είναι εδώ, μετασχηματίζοντας θεμελιωδώς το μέλλον της εργασίας και δημιουργώντας τεράστια οικονομική και κοινωνική αξία. Αυτός ο μετασχηματισμός καθιστά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη ζωτικής σημασίας, μεταβαίνοντας από την προαιρετική εξειδίκευση στην απαραίτητη ικανότητα. Η Θεσσαλονίκη, με το ισχυρό ακαδημαϊκό της υπόβαθρο, έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει αυτό το ταλέντο και να αναδειχθεί σε κορυφαίο κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης για την περιοχή. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε αυτή τη στρατηγική επένδυση στη γνώση και στη μελλοντική ανάπτυξη».

Η τελετή έναρξης του προγράμματος θα γίνει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στις 20.00’, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.).

*Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα