Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τίμησε την Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα – “Η ενότητα πολύτιμο στεφάνι Ελευθερίας”

Με κάθε λαμπρότητα, σεβασμό και πάνδημη συμμετοχή στις εκδηλώσεις Μνήμης τιμήθηκε σήμερα η Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα, σε κάθε Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

«Η ενότητα είναι πολύτιμο στεφάνι το οποίο οφείλουμε να καταθέτουμε καθημερινά στη Μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την Ελευθερία της Ελλάδας μας. Χαίρομαι γιατί ενωμένοι γύρω από τη συλλογική ιστορική μας Μνήμη, τιμήσαμε και φέτος τον Μακεδονικό Αγώνα. Έναν Αγώνα με Α κεφαλαίο. Για την ελευθερία σε μια Μακεδονία που στέναζε επί αιώνες από οθωμανούς και επιβουλείς. Είναι συγκινητική η προσφορά ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, στον αγώνα της Μακεδονίας μας. Κορυφαία προσωπικότητα ο εμβληματικός Παύλος Μελάς, ο οποίος άφησε την άνετη ζωή της πρωτεύουσας για να θυσιαστεί υπέρ πατρίδος. Και φυσικά απλοί άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, που σε κείνα τα σκοτεινά χρόνια αποτέλεσαν φανούς θάρρους, τόλμης και αγωνιστικότητας. Όπως οι μακεδονομάχοι από την Πυλαία, το Χορτιάτη και το Ασβεστοχώρι. Είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, μας εμπνέουν και μας ενώνουν μέχρι σήμερα ως σύμβολα ανιδιοτελούς αγώνα. Δε θα τους ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν επίσημη Δοξολογία, πανηγυρικό της Ημέρας, Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στα Μνημεία Ηρώων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου στο Πανόραμα, Προφήτη Ηλία στην Πυλαία, Αγίου Γεωργίου στο Ασβεστοχώρι, Δημοτική Αίθουσα «Ιωάννης Μανωλεδάκης» στον Χορτιάτη, Αγίου Γεωργίου στο Φίλυρο και Αγίου Στεφάνου στην Εξοχή.