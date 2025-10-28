Με λαμπρότητα ο εορτασμός της εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 12 κοινότητες του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στον Δήμο Δίου-Ολύμπου η 85η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι εκδηλώσεις της εθνικής Επετείου ξεκίνησαν με την καθιερωμένη Δοξολογία στους ιερούς ναούς και την ανάγνωση του Πανηγυρικού της ημέρας.

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, παρέστη στις εκδηλώσεις στη δημοτική κοινότητα Λιτοχώρου, μαζί με τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη και τον εκπρόσωπο της Βουλής, βουλευτή Πιερίας, Φώντα Μπαραλιάκο.

Στο μνημείο των Ηρώων, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των ένδοξων πεσόντων νεκρών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον εκπρόσωπο της Βουλής, τον δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, τον διοικητή της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, την διοικητή του Α.Τ. Δίου-Ολύμπου, τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Λιτοχώρου, εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης καθώς και από μαθητές ως εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα σε κάθε κοινότητα κατατέθηκαν στεφάνια από εκπροσώπους του Δήμου, των Σωμάτων Ασφαλείας, τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους Α’θμιας-Β’θμιας εκπαίδευσης. Στο Λιτόχωρο τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε η εκπαιδευτικός Πολυξένη Καραστογιαννίδου.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων και των πολιτιστικών συλλόγων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου. Στο Λιτόχωρο πραγματοποιήθηκε εκτός της παρέλασης των μαθητών και του Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου, και στρατιωτική παρέλαση τμήματος της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, στους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας «Οδυσσέας Σβάρνας».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου ο δήμαρχος κ. Γερολιόλιος παρέθεσε δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καλωσόρισε τον υφυπουργό κ. Κοντογεώργη στον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, σημείωσε: «Τιμούμε την 85η επέτειο από το «ΟΧΙ» των Ελλήνων απέναντι στην φασιστική εισβολή. Τιμούμε την αντίσταση και τη θυσία των ηρώων εκείνων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Πατρίδα. Διατηρούμε αναλλοίωτο το αίσθημα ενότητας για ελευθερία και δημοκρατία, στηριζόμενοι στα ιδανικά της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Χρόνια πολλά Ελλάδα! Χρόνια πολλά σε όλους».