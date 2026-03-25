Ιγνάτιος Καϊτεζίδης για 25η Μαρτίου: “Μήνυμα Εθνικής Υπερηφάνειας από τη νέα γενιά του Δήμου μας”

Με τις μαθητικές παρελάσεις να κορυφώνουν τους εορτασμούς, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τίμησε την επέτειο της Εθνικής Επετείου. Πλήθος δημοτών κατέκλυσε τους δρόμους στο Πανόραμα, την Πυλαία, το Ασβεστοχώρι, τον Χορτιάτη, το Φίλυρο και την Εξοχή, χειροκροτώντας τη νεολαία του τόπου και τα τμήματα των τοπικών συλλόγων που παρέλασαν με υπερηφάνεια, τιμώντας τους ήρωες του 1821.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με τις επίσημες Δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς του δήμου, ενώ ακολούθησαν επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων στα τοπικά μνημεία των Ηρώων, όπου αποδόθηκαν οι οφειλόμενες τιμές σε εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

«Σήμερα, η καρδιά του ελληνισμού χτύπησε δυνατά σε κάθε γωνιά του δήμου μας. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας, το πιο ζωντανό και ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας μας, να παρελαύνουν με το κεφάλι ψηλά, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της ιστορικής μας Μνήμης. Το Μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι σαφές. Η ενότητα και το εθνικό φρόνημα είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε το μέλλον μας. Σαν μια γροθιά, τιμούμε το ένδοξο παρελθόν μας και εργαζόμαστε για μια πατρίδα ισχυρή και υπερήφανη. Χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!», δήλωσε με το πέρας των εκδηλώσεων ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν σύσσωμη η διοίκηση του δήμου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου.