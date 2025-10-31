Εγκαινιάζεται το τέταρτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Με την τελετή εγκαινίων ανοίγει και επίσημα τις πύλες του, αυτή τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Επταπυργίου του δήμου Νεάπολης-Συκεών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών του.

Πρόκειται για μία νέα δομή στην υπηρεσία των ηλικιωμένων συνδημοτών μας, με δυνατότητα ασφαλούς και αξιοπρεπούς φιλοξενίας και διαβίωσης 45 ωφελούμενων ηλικίας άνω των 65 ετών, όπου όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. Το νέο ΚΗΦΗ διαθέτει καλαίσθητους και προσεγμένους χώρους κατάλληλους για τις καθημερινές δραστηριότητες των ωφελούμενων και τη διασφάλιση ενός ευχάριστου κλίματος διαβίωσης και στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του υπερσύγχρονου πολυώροφου κτιρίου του Β΄ ΚΑΠΗ Συκεών και των Δημοτικών του Ιατρείων (Επταπυργίου 72Α).

Οι δομές των ΚΗΦΗ αποτελούν μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.ά.) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Όπως επισημαίνει στο σχετικό μήνυμά του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης η φροντίδα που παρέχουν τα δημοτικά ΚΗΦΗ δωρεάν είναι αντάξια όσων οφείλουμε στους απόμαχους της ζωής που εργάστηκαν και αγωνίστηκαν μία ζωή για να μας παραδώσουν έναν καλύτερο κόσμο.

Όλα τα ΚΗΦΗ του δήμου είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό που παρέχει νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα, κοινωνική στήριξη και οικογενειακή συμβουλευτική με πλούσιες δημιουργικές δραστηριότητες σε ένα οικείο, σχεδόν οικογενειακό περιβάλλον, με στόχο την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελούμενων και απώτερο σκοπό τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος.

Πιο αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Νοσηλευτική φροντίδα και συνταγογράφηση φαρμάκων, πρόγευμα και γεύμα, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση και αναψυχή, βοήθεια σε θέματα ατομικής υγιεινής και φροντίδας, υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς την οικογένεια που φροντίζει τα ηλικιωμένα άτομα.

Info:

Διεύθυνση: Επταπυργίου 72Α, 2ος όροφος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310.613701

Hλεκτρονική διεύθυνση: kifi.eptapirgiou@n3.syzefxis.gov.gr