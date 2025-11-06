Θεσσαλονίκη: Κύκλος δωρεάν συναντήσεων για γονείς από τον Δ. Θέρμης – Γονείς που μαθαίνουν, γονείς που στηρίζουν

Ο Δήμος Θέρμης, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης και του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Σχολικής Κοινότητας, διοργανώνει έναν ανοιχτό κύκλο επτά δωρεάν συναντήσεων για γονείς και κηδεμόνες. Η δράση υλοποιείται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης.

Στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη του γονεϊκού ρόλου, η ενίσχυση της σχέσης με το παιδί και η παροχή πρακτικών εργαλείων για την καθημερινότητα της οικογένειας. Οι συναντήσεις, οι οποίες είναι δωρεάν, προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο διαλόγου, μοιράσματος και ενδυνάμωσης. Θα συμμετέχουν γονείς με παιδιά όλων των ηλικιακών κατηγοριών, σε μια ομάδα αλληλοστήριξης, εμπιστοσύνης και ανταλλαγής εμπειριών. Δεν πρόκειται για “μάθημα”, αλλά για χώρο κατανόησης, ανακούφισης και πρακτικής στήριξης.

Οι συναντήσεις συντονίζονται από ψυχολόγους του Συμβουλευτικού Σταθμού σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Τι προσφέρει

Οι γονείς που θα συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία:

– Να ανταλλάξουν εμπειρίες και ερωτήματα με άλλους γονείς, δημιουργώντας μια ομάδα αλληλοστήριξης,

– Να ενισχύσουν την ενσυνείδητη ανατροφή και την κατανόηση της σχέσης γονέα-παιδιού σε κάθε στάδιο ανάπτυξης,

– Να διερευνήσουν, μεταξύ άλλων, θεματικές όπως: Διαχείριση «δύσκολων» συναισθημάτων των παιδιών, η ήρεμη δύναμη στην επικοινωνία, ο γονεϊκός ρόλος, όρια και αυτοεκτίμηση.

Οι ομάδες διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων (γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας ή εφήβων).

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην οδό Αθανάσιου Διάκου 6Α (Γραφεία Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης) και ώρα: 18:00-20:00. Θα είναι αφιερωμένη στη γονεϊκότητα και τον ρόλο των γονέων, με σκοπό τη διερεύνηση αναγκών και ενδιαφερόντων για τη διαμόρφωση των επόμενων θεμάτων.

Στη συνέχεια, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Οι θεματικές θα συναποφασιστούν με τους συμμετέχοντες γονείς, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

– Ο γονεϊκός ρόλος – η ομορφιά και οι προκλήσεις του

– Πώς να είμαστε παρόντες, χωρίς να είμαστε τέλειοι

– Διαχείριση “δύσκολων” συναισθημάτων των παιδιών

– Η ήρεμη δύναμη και η μη βία στην επικοινωνία

– Αναπτυξιακά στάδια, μεταβάσεις και προσαρμογή

– Αυτοεκτίμηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων

Πληροφορίες: 2310 493630 (κα Ελευθερία Πήτα)

Email: symbstathmosdthermis@gmail.com

Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία για να συμμετέχεις – αρκεί να έχεις τη διάθεση να μοιραστείς, να ακούσεις και να αντλήσεις ιδέες και έμπνευση που θα στηρίξουν εσένα και το παιδί σου στην καθημερινότητα.

Δήλωση Συμμετοχής: εδώ