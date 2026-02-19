MENOY

Δ. Θέρμης: Ξεκινά η κατασκευή του καταφυγίου του ΣΥΠΠΑΖΑΘ για τα αδέσποτα ζώα στο Λάκκωμα

THESTIVAL TEAM

Υπογράφηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων» το οποίο θα γίνει σε έκταση 33 στρεμμάτων, στο Λάκκωμα της Χαλκιδικής.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Σύνδεσμος Προστασίας Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ), ως κύριος του έργου, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.ΟΤΑ), ως φορέας κατασκευής του έργου και ο ανάδοχος (Πράξεις Τεχνική Ε.Ε.). Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.981.303 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 1.116.000 ευρώ προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από τους τρεις δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς που συμμετέχουν στον ΣΥΠΠΑΖΑΘ και οι οποίοι θα καταβάλουν από 290.000 ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες.

Το καταφύγιο περιλαμβάνει τέσσερα κτίρια – ενδιαιτήματα αδέσποτων ζώων, συνολικά 80 θέσεων, αποτεφρωτήριο νεκρών ζώων, χώρους γραφείων και βιολογικό καθαρισμό.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Οδυσσέας Σαληκυριάκης “το καταφύγιο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί αδέσποτα ζώα από τους τρεις δήμους – μέλη του Συνδέσμου, δηλαδή τους δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς. Θα φιλοξενούνται αδέσποτα τα οποία έχουν ανάγκη περίθαλψης, προκειμένου να τους παρέχεται η αναγκαία φροντίδα, καθώς και ζώα που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Σκοπός μας, συγχρόνως, είναι πολλά από αυτά τα αδέσποτα να δοθούν για υιοθεσία”.

Δήμος Θέρμης

