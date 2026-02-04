Δ. Ασλανίδης: Φτάνει πια! Ρημάξατε τους δρόμους μας!

Την αγανάκτησή του για τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει σε σημεία του οδικού δικτύου οι επεμβάσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκφράζει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Με εντολή του, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά προχώρησε σε αυστηρή σύσταση προς όλους τους εμπλεκόμενους για την τήρηση όσων ορίζει ο νόμος κατά την εκτέλεση εργασιών στο δημόσιο χώρο.

Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν σαφή υποχρέωση: να αποκαθιστούν πλήρως και ορθά τις τομές που ανοίγουν, να επαναφέρουν το οδόστρωμα στην πρότερη κατάσταση και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προστασίας για την ασφάλεια των πολιτών.

«Φτάνει πια! Ρημάξατε τους δρόμους! Οι πολίτες έχουν δικαιώματα και ο Δήμος Παύλου Μελά είναι εδώ για να τα προασπίσει. Δηλώνουμε με απόλυτη σαφήνεια προς κάθε κατεύθυνση ότι οι εργασίες θα γίνονται όπως ορίζει ο νόμος. Ο Δήμος ελέγχει, καταγράφει παραβάσεις και δεν θα διστάσει να κινηθεί νομικά, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η ασφάλεια των πολιτών, η ποιότητα ζωής και ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο δεν είναι διαπραγματεύσιμα» τονίζει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Να σημειωθεί ότι ο εκάστοτε πάροχος ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλείται σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποζημίωση.