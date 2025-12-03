Αναβολή φωταγώγησης δέντρων σε Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο λόγω κακοκαιρίας

Δύο εκδηλώσεις φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικων δέντρων αναβάλλονται σε Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα στο δήμο Ωραιοκάστρου αναβάλλεται και η «Λευκή Νύχτα».

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι το προγραμματισμένο για απόψε το βράδυ (3/12) άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Ακτή Ντοβίλ, στο Καραμπουρνάκι, αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η γιορτή θα επαναπρογραμματιστεί και κάτοικοι και επισκέπτες θα ενημερωθούν από τον Δήμο.

Επίσης, ο Δήμος Ωραιοκάστρου με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι, λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένεται να σημειωθούν τις επόμενες ημέρες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναβάλλονται η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και η «Λευκή Νύχτα» στο Ωραιόκαστρο, που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης είναι Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00 το απόγευμα.