Αναβολή φωταγώγησης δέντρων σε Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο λόγω κακοκαιρίας
Δύο εκδηλώσεις φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικων δέντρων αναβάλλονται σε Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα στο δήμο Ωραιοκάστρου αναβάλλεται και η «Λευκή Νύχτα».
Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι το προγραμματισμένο για απόψε το βράδυ (3/12) άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Ακτή Ντοβίλ, στο Καραμπουρνάκι, αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η γιορτή θα επαναπρογραμματιστεί και κάτοικοι και επισκέπτες θα ενημερωθούν από τον Δήμο.
Επίσης, ο Δήμος Ωραιοκάστρου με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι, λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένεται να σημειωθούν τις επόμενες ημέρες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναβάλλονται η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και η «Λευκή Νύχτα» στο Ωραιόκαστρο, που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου 2025.
Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης είναι Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00 το απόγευμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κοζάνη: Νταλίκα γεμάτη με… πυρομαχικά του στρατού έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ – Από θαύμα δεν υπήρξε έκρηξη
- Θεσσαλονίκη: Πατέρας παράτησε το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο και κατέβηκε για να τσακωθεί με άλλον οδηγό – Δείτε το βίντεο
- Κρήτη: Με φορτηγά μετέφεραν 230 μετανάστες από τις παραλίες – Έφτασαν πέντε λέμβοι σε λίγες ώρες