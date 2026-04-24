Ζίβκοβιτς: Είναι ένας ακόμη τίτλος και θα κάνουμε τα πάντα για να τον κατακτήσουμε

Για τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, την αγωνιστική του κατάσταση και για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται ψυχολογικά ένας παίκτης για τόσο σημαντικά παιχνίδια μίλησε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου.

Αρχικά, ο Zίβκοβιτς διεκδικεί το τρίτο του τρόπαιο στον ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε σε αυτή την προοπτική: «Είναι σημαντικό το ματς όχι για μένα μόνο αλλά και για τον σύλλογο, την ομάδα, τον κόσμο μας. Είναι ένας ακόμη τίτλος μπροστά μας και θα κάνουμε τα πάντα για να τον κατακτήσουμε γνωρίζοντας την σημαντική σεζόν που έχουμε διανύσει».

Για την δική του αγωνιστική κατάσταση με δεδομένο πως είχε απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από την ενεργό δράση: «Η αλήθεια είναι πως πέρασα μια δύσκολη περίοδο και λόγω άτυχης στιγμής είχα μείνει εκτός για ένα χρονικό διάστημα. Το καλό είναι πως πήρα αγωνιστικά λεπτά στο ματς με την ΑΕΚ και νιώθω πλέον έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου».

Για το πώς προετοιμάζεται ψυχολογικά ένας παίκτης για αυτόν τον τελικό: «Είναι σημαντικό να ελέγχεις τα συναισθήματα σου και να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος ώστε να αποδώσεις αυτά που μπορούμε».

