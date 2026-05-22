Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το Final 4 της Αθήνας – Mε αυξημένη αστυνομική παρουσία και απόλυτα ελεγχόμενη η μετακίνηση των φιλάθλων

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της Εuroleague, ξεκινάει σήμερα στις 18:00 με τον πρώτο ημιτελικό και τοn αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην τουρκική Φενέρμπαχτσε, σε ένα αθλητικό γεγονός που θα διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. To επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή.

Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 17.000 φίλαθλοι.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού», τόνισε σχετικά ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργεί ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων για την παρακολούθηση της όλης επιχείρησης στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, ενώ αυξημένα αναμένονται τα μέτρα ήδη από σήμερα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των φιλάθλων τους.

Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00.

Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία.

Τρεις ζώνες ελέγχου

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν τρεις ζώνες ελέγχου. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού. Στη ζώνη Β, θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προσάρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.

Τρεις ζώνες ελέγχου θα κληθούν να περάσουν οι 17.000 οπαδοί και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εντός του γηπέδου αστυνομικοί θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής αν μπει… δεν θα μπορεί να βγει, αν δεν λήξει ο αγώνας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκληση επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας», τόνισε η Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθροίσεων και μοτοπορειών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα (25/05).