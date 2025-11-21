Υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα δεν αφήνει χαραμάδες, αποσύρθηκαν τα παράλογα”





Η ιστορική συμφωνία ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Α.Σ. ΠΑΟΚ άνοιξε και επίσημα τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, με το μνημόνιο συναντίληψης να εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ. του Ερασιτέχνη και να βάζει τέλος σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι δηλώσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργου Κουβεντίδη, ο οποίος αποκάλυψε το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, τις δυσκολίες που προηγήθηκαν, αλλά και το πώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα κείμενο που “ξεκλειδώνει” πλήρως τη διαδικασία για το νέο γήπεδο.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αν το θυμάστε, στην τελευταία παράδοση ενός κειμένου από την πλευρά του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αυτό που είχε σχολιαστεί από την πλευρά της ΠΑΕ ήταν ότι «ελπίζουμε ότι τελικά θα πρυτανεύσει η λογική». Και τότε δεν θελήσαμε να πάμε στην κόντρα, παρότι εκείνο το κείμενο δεν ήταν προς την κατεύθυνση να υπάρξει άμεσα μια συμφωνία.

Από αυτό ξεκινήσαμε, γιατί μας έκανε όλους εντύπωση. Και τότε και τώρα. Επειδή εκείνο το κείμενο διέρρευσε, όχι από εμάς, και το διάβασε όλος ο κόσμος, κατάλαβε πως δεν ήταν ένα κείμενο που θα οδηγούσε σε συμφωνία, γιατί είχε πράγματα που ήταν πραγματικά πέρα από κάθε λογική. Εγώ τα χαρακτήρισα παράλογα και εκείνη την ημέρα είχα πει ότι στο δικό μου μυαλό ήταν ένα κείμενο για μη συμφωνία. Ήταν ένα κείμενο σαν να λέει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη ότι «δεν θέλουμε να κατασκευάσεις αυτό το γήπεδο».

Και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, γιατί από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 15 μέρες και οι χειρισμοί αποδείχτηκαν εξαιρετικοί, μαεστρικοί θα πω. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε σε κόντρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας είπα και γιατί. Γιατί Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα πορευτούν για πάντα μαζί. Δεν είναι μια σχέση μιας εβδομάδας ή ενός μήνα ή περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Και από την άλλη, εμείς ως ΠΑΕ πάντα πιστεύαμε ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει αυτό που πρέπει. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί έγινε το σωστό και περνάει ήδη ένα κλίμα ότι αυτή η σχέση, η οποία δοκιμάστηκε επειδή έγιναν λάθη, μπορεί να επιστρέψει στις “εργοστασιακές ρυθμίσεις” και να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν παλιότερα. Στο μεσοδιάστημα έγιναν πράγματα. Δεν υπήρξε κόντρα. Υπήρχε προσέγγιση. Μεσολάβησαν περίπου δύο εβδομάδες».

Μπορεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι σίγουρος ότι σε αυτή τη σχέση και σε αυτή τη διαδικασία για την κατασκευή του γηπέδου δεν θα προκύψει άλλο εμπόδιο συνεννόησης, συνεργασίας ή επαφής με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ;

«Κοιτάξτε, επειδή αυτό το κείμενο, το μνημόνιο συναντίληψης που θα υπογραφεί στο προσεχές διάστημα και ουσιαστικά κωδικοποιεί τη διαδικασία για να πάμε στην κατασκευή του νέου γηπέδου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρεκκλίσεις ή για να μην γίνει αυτό που πρέπει. Γι’ αυτό τον λόγο “καθυστερήσαμε” λίγες μέρες, γιατί θέλαμε να παρουσιαστεί ένα πραγματικά άρτιο κείμενο που δεν θα αφήνει καμία χαραμάδα για αρνητικές ερμηνείες και θα κωδικοποιεί πλήρως τη διαδικασία».

Μπορείς να μας πεις δύο-τρία βασικά στοιχεία του μνημονίου που συνυπογράφουν πλέον οι δύο πλευρές;

«Όλα τα παράλογα έχουν φύγει από το τραπέζι. Δεν είμαι ακόμη σε θέση να σας ενημερώσω για επιμέρους λεπτομέρειες του μνημονίου, το οποίο θα πάει προς υπογραφή τις επόμενες ημέρες. Θα σας έλεγα ότι έχει τα βασικά σημεία του πρώτου μνημονίου που είχε παραδώσει η ΠΑΕ το καλοκαίρι στον Ερασιτέχνη, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις απόλυτα λογικές παρατηρήσεις των ανθρώπων του Ερασιτέχνη. Γι’ αυτό άλλωστε χθες, μετά από μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, “βγήκε λευκός καπνός” και ήρθε αυτή η επικύρωση».

Όλα αυτά πρέπει να επικυρωθούν από γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη;

«Αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να το πω. Αυτό αφορά τον Ερασιτέχνη. Τέτοια πρόβλεψη, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει στο μνημόνιο συνεργασίας. Είναι το πρώτο κείμενο, η πρώτη συμφωνία, για να πάμε στη συνέχεια στη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, και του Ερασιτέχνη».

Πότε θα υπογραφεί;

«Πλέον το θέμα είναι τυπικό, διαδικαστικό, γραφειοκρατικό. Στις επόμενες εβδομάδες θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα πριν το τέλος του έτους. Έχω την αίσθηση πως ναι».

Το πιο κομβικό από όλα για να τελειώσουμε επιτέλους με τα γραφειοκρατικά είναι η οικοδομική άδεια. Είναι δυνατόν, είναι λογικό, να μιλάμε για οικοδομική άδεια το 2027;

«Αυτό είναι κομμάτι που δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα και δεν είμαι γνώστης των συζητήσεων. Βέβαια, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι μια άδεια για ένα τέτοιο έργο απαιτεί χρόνο. Αυτά όμως θα τα απαντήσει το ίδιο το μνημόνιο, γιατί προβλέπονται μέσα σε αυτό.

Αυτό που μπορώ να σας πω, για μια γενική εικόνα, είναι πως σε αυτό το μνημόνιο προβλέπονται τα πάντα. Προβλέπονται οι εγγυήσεις, λογικές εγγυήσεις, όχι αυτές που αναφέρονταν στο κείμενο που είχε παραδοθεί πριν από δύο εβδομάδες. Είναι εγγυήσεις που εξ αρχής ήταν διατεθειμένες οι πλευρές να δώσουν και, κατά την άποψή μου, ξεπερνούν τη συνήθη πρακτική σε τέτοια έργα. Υπάρχουν ξεκάθαρες εγγυήσεις, πλήρης κωδικοποίηση της διαδικασίας, χρονοδιαγράμματα και όλα όσα απαιτούνται για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, την κατασκευή και παράδοση του γηπέδου».

Πόσα χρήματα θα χρειαστούν για τη Νέα Τούμπα;

«Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και αυτό δε προβλέπεται σε κανένα μνημόνιο. Αυτό έχει να κάνει και με την αγορά, θα γίνει η κοστολόγηση του έργου όταν έρθει η ώρα, αφού βέβαια ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες. Είναι πολύ πρώιμη αυτή η συζήτηση γιατί δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα στο τραπέζι. Πάντως, όσα χρήματα και αν χρειαστούν, αυτό είναι ξεκάθαρο, θα δοθούν για να κατασκευαστεί αυτό το γήπεδο, το οποίο βεβαίως είναι και το μεγάλο όνειρο για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ούτε η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ξεκάθαρη τώρα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Προφανώς θα είναι μεγαλύτερο από το σημερινό. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι μελέτες με τις εταιρείες που συνεργάζεται ο ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινάει σήμερα, έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια».

Πόσα χρόνια θα χρειαστούν από την οικοδομική άδεια μέχρι το χτίσιμο του γηπέδου;

«Δεν είναι μυστικό, σε όλα αυτά τα κείμενα που έχουν ανταλλαχθεί μέχρι τώρα μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣ υπάρχει μια πρόθεση για μια περίοδο 36 μηνών, στην οποία θα μπορεί να κατασκευαστεί αυτό το γήπεδο. Δε νομίζω να υπάρξει φοβερή απόκλιση. Αν γίνουν όλα όπως πρέπει -και αυτό δεν αφορά μόνο την ΠΑΕ ΠΑΟΚ- νομίζω ότι θέλει τουλάχιστον μια τετραετία για να μπεις στο καινούργιο γήπεδο, με βάση και όλα όσα αναφέρονται στα κείμενα που έχουν ανταλλάξει ΠΑΕ και Ερασιτέχνης».