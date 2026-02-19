Ξανά πάνω από τα 6μ. ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να πετάει… φωτιές! Στο μίτινγκ του Λιέβεν ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6,00 μ. μόλις στον τρίτο του αγώνα στη σεζόν και έδειξε ξεκάθαρα πως το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,05 μ. είναι πλέον θέμα χρόνου. Με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και άλματα που «φωνάζουν» ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ο Καραλής επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,70 μ., άφησε τα 5,80 μ. και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τόσο τα 5,90 μ. όσο και τα 6,00 μέτρα. Με αυτή την επίδοση πήρε την πρώτη θέση, βελτίωσε τη δική του κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, σε μια σεζόν που εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να αποτελεί έως τώρα τον απόλυτο κυρίαρχο.

Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,07 μ., όπου είχε δύο πολύ καλές προσπάθειες, δείχνοντας πως “έχει” και αυτό το ύψος.

Τη δεύτερη θέση στο Λιεβεν κατέλαβε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με 5,90 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Ζακερί Μπράντφορντ με το ίδιο ύψος.

Ο σημερινός ήταν ο 14ος αγώνας στην καριέρα του Καραλή πάνω από τα 6,00 μέτρα. Η πρώτη φορά που υπερέβη αυτό το ύψος ήταν τον Αύγουστο του 2024, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε 12 αγώνες, με το πρώτο του 6άρι να επιτυγχάνεται στις 22 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.