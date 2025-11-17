MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League: Επιτέλους νίκη για τον ΠΑΟΚ, απέδρασε με ανατροπή από την Κρήτη απέναντι στον μαχητικό ΟΦΗ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα μετά το διαζύγιο με τον προπονητή Γιόσκο Μιλενκόσκι, κατακτώντας σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ με 2-3 σετ, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της VolleyLeague Ανδρών.

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος προερχόταν από δύο σερί ήττες από Κηφισιά (3-1) και Μίλωνα (0-3) και ήθελε να επιστρέψει στις νίκες.

Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ και ειδικά στο τέταρτο σετ όταν ο ΟΦΗ προηγήθηκε στα μισά, οι παίκτες του Δικεφάλου ανέτρεψαν την κατάσταση με ψυχραιμία και συγκέντρωση. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, αξιοποιώντας στο έπακρο το μπλοκ τους.

Η νίκη αυτή αναδεικνύει την ικανότητα του ΠΑΟΚ να αντιδρά σε δύσκολες καταστάσεις και του δίνει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Το επόμενο ραντεβού για τον Δικέφαλο είναι το ματς με την Καλαμάτα στο PAOK Sports Arena.

Τα σετ: 2-3 (25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 9-15)

Βόλεϊ ΠΑΟΚ

