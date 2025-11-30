Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 1ος Δρόμος Υγείας “Άγιος Δημήτριος στα Μονοπάτια των Ορυζώνων” στη Βραχιά

Η Βραχιά Θεσσαλονίκης υποδέχεται σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τον 1ο Δρόμο Υγείας “Άγιος Δημήτριος στα Μονοπάτια των Ορυζώνων”, μια νέα διοργάνωση που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον δεκάδων δρομέων και κατοίκων της περιοχής. Η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να ζήσει μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη φύση και τη συμμετοχή.

Η χθεσινή ημέρα (29/11) ήταν και η τελευταία ευκαιρία για συμμετοχές μέσω διαδικτύου, με τον αριθμό των εγγραφών να καταγράφει ανοδική πορεία τις τελευταίες ώρες. Η ανταπόκριση δείχνει ότι ο νέος αυτός αγώνας έχει ήδη βρει το κοινό του.

Εγγραφές και σήμερα για όσους δεν πρόλαβαν

Για όσους δεν πρόλαβαν να δηλώσουν ηλεκτρονικά, η διοργάνωση δίνει μία ακόμη δυνατότητα συμμετοχής:

Αυτοπρόσωπες εγγραφές θα γίνονται σήμερα στον χώρο εκκίνησης, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βραχιάς, από 09:00 έως 10:00 το πρωί.

Η διαδρομή και το πρόγραμμα

Με τις προετοιμασίες να έχουν ολοκληρωθεί, η διαδρομή στα χαρακτηριστικά μονοπάτια των ορυζώνων είναι έτοιμη να φιλοξενήσει δρομείς κάθε επιπέδου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα στη φύση.

Σημείο εκκίνησης – τερματισμού: Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ώρα εκκίνησης: 11:00 π.μ.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να βρίσκονται εγκαίρως στο σημείο ώστε να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους και να ενημερωθούν για τις τελικές οδηγίες.

Δωρεάν συμμετοχή – Αναμνηστικά μετάλλια για όλους

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν, ενώ όλοι όσοι τερματίσουν θα παραλάβουν το αναμνηστικό τους μετάλλιο, στηρίζοντας παράλληλα μια νέα τοπική προσπάθεια που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός.

Πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα της διοργάνωσης ή να επικοινωνήσουν στο email: vrachiarrun@gmail.com.

Η Βραχιά τρέχει σήμερα στα μονοπάτια των ορυζώνων – και όλοι είναι προσκεκλημένοι στη διαδρομή!