Θεσσαλονίκη: Φεστιβάλ ποδοσφαίρου από την UEFA σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους – Ποιοι διάσημοι θα δώσουν το παρών

Η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου χτυπάει σήμερα, Τρίτη (15/9) στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα φιλοξενηθεί η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA από τις 9:00 έως τις 13:00.

Η ατζέντα της συνεδρίασης έγινε γνωστή και περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά ζητήματα.

Τα πιο σημαντικά θέματα είναι οι διορισμοί διοργανωτών:

– Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

– Super Cup UEFA 2027 και 2028

– Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

– Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και

των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

– Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

– Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27) – νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).

Φεστιβάλ ποδοσφαίρου στην πλατεία Αριστοτέλους

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει το φεστιβάλ ποδοσφαίρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.

Στην τελετή έναρξης θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν αλλά και ο πρόεδρος της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Εξήντα αγόρια και κορίτσια από τοπικά σχολεία θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, μαζί με διεθνείς και Έλληνες θρύλους του ποδοσφαίρου, όπως οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κρίστιαν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.